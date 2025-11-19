De Luca lancia un appello al candidato Fico: più attenzione al mondo cattolico VIDEO - Il presidente della Regione a Venticano per visitare un'azienda di "Htt vera eccellenza"

“Per le aree interne abbiamo dato l'anima. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Abbiamo investito e creato posti di lavoro non chiacchiere”. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca da Venticano ha rivendicato il lavoro svolto dalla Regione Campania per le aree interne.

Lo ha fatto questa mattina quando ha visitato la Htt, azienda leader che produce a livello mondiale utensili da taglio speciali per l'industria aerospaziale e automobilistica.

Il presidente De Luca ha raggiunto l'Irpinia con l'assessore Antonio Marchiello per visitare l'attività produttiva prima di raggiungere il Sannio (vedi altro servizio) dove ha presentato i candidati Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone della sua lista “A testa alta”.

“Queste realtà produttive sono state da sempre al centro della nostra attenzione e nelle aree interne ce ne sono davvero tante. Per noi la soddisfazione di aver finanziato il rinnovamento tecnologico che ha consentito a questa azienda di competere” ha rimarcato De Luca.

Sulle ormai prossime elezioni regionali De Luca ha poi lanciato un appello al candidato per il campo largo di centrosinistra, Roberto Fico: “Abbiamo parlato in questi giorni ed ho sollecitato su alcuni settori sociali. Mi riferisco al mondo cattolico, alle famiglie, il comparto della sanità privata convenzionata fermo restando che dobbiamo salvaguardare la sanità pubblica. Ma anche la sanità privata ha bisogno di attenzioni. Ed ancora: massima deve essere l'attenzione al mondo del lavoro, alle piccole e medie imprese. Noi abbiamo creato lavoro e non assistenza”.