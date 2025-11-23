Elezioni Regionali, ecco i primi dati sull'affluenza ad Avellino alle ore 12 501 le sezioni in Irpinia: totale elettori: 433.177. Ad Avellino: 72 sezioni per 45.720 elettori

Regionali con l'incognita affluenza anche in Campania. Tre le regioni alla prova delle urne per scegliere il loro presidente ed esecutivo in assise. L’affluenza alle urne in tutte e tre le Regioni viene rilevata e quindi comunicata dal Viminale oggi alle 12, alle 19 e quindi alle 23.

Affluenza Avellino Capoluogo

Ad Avellino capoluogo è stata completata la comunicazione dei dati sull'Affluenza delle ore 12, con un dato di affluenza del 9,42% sulle 72 sezioni scrutinate. Nelle precedenti elezioni regionale del 2020 la percentuale allo stesso orario era stata del 13,16%.

Affluenza Ariano Irpino e Atripalda

Ad Adriano Irpino affluenza ore 12 : 7,89%. Il dato precedente alla stessa ora del voto per le regionali di cinque anni fa era stato di 14,85%. Ad Atripalda oggi alle ore 12 è del 9,20% a fronte del precedente di cinque anni fa di 10,71%.

Affluenza Montoro e Cervinara

A Montoro dove sono 18 le sezioni e sono state completate le comunicazioni su affluenza la percentuale di presenze ai seggi è stata del 6,56% a fronte del dato di cinque anni fa del 10,15%. A Cervinara nelle 12 sezioni la percentuale di affluenza è stata del 7,64% a fronte del dato precende del 13,47%.

Affluenza ore 12 a Mercogliano

A Mercogliano il dato è del 7,28%. Il precedente è stato del 9,64%.

Affluenza al 2.86% ad Altavilla Irpina

Ad Altavilla Irpinia affluenza al 2.86% alle ore 12. Primato da maglia nera per il comune caudino, che registra il dato più basso per l'affluenza alle urne, durante questa prima mattinata di voto per le regionali.

Quando si vota

Oggi domenica 23 novembre 2025: dalle 7:00 alle 23:00 (no stop); Domani Lunedì 24 novembre 2025: dalle 7:00 alle 15:00

Come si vota

Il voto si esprime su un’unica scheda verde, suddivisa in due parti: A sinistra: simboli delle liste collegate a ciascun candidato presidente, con gli spazi per le preferenze ai consiglieri; A destra: nomi dei candidati presidente.

Sono possibili tre modalità di voto:

Solo per il Presidente (segno sul nome) – Non si estende alle liste. Solo per una lista – Il voto va automaticamente anche al Presidente collegato. Voto disgiunto – Una lista e un Presidente non collegato.

Seggi

Elettori totali: 433.177 Sezioni totali: 501 - Sezioni ospedaliere: 1

AIELLO DEL SABATO – Elettori 3.801 – Sezioni 4

ALTAVILLA IRPINA – 5.493 – 6

ANDRETTA – 2.621 – 3

AQUILONIA – 2.067 – 2

ARIANO IRPINO – 20.210 – 25

ATRIPALDA – 9.703 – 10

AVELLA – 6.768 – 7

AVELLINO – 45.720 – 72 – 1 ospedaliera

BAGNOLI IRPINO – 3.877 – 4

BAIANO – 4.171 – 4

BISACCIA – 4.158 – 5

BONITO – 2.436 – 3

CAIRANO – 790 – 1

CALABRITTO – 3.412 – 4

CALITRI – 4.903 – 5

CANDIDA – 1.394 – 2

CAPOSELE – 4.409 – 4

CAPRIGLIA IRPINA – 2.250 – 2

CARIFE – 1.847 – 2

CASALBORE – 1.627 – 2

CASSANO IRPINO – 1.366 – 2

CASTEL BARONIA – 1.537 – 2

CASTELFRANCI – 2.243 – 3

CASTELVETERE SUL CALORE – 1.546 – 2

CERVINARA – 9.462 – 12

CESINALI – 2.294 – 3

CHIANCHE – 650 – 1

CHIUSANO DI SAN DOMENICO – 2.636 – 3

CONTRADA – 3.107 – 3

CONZA DELLA CAMPANIA – 2.706 – 2

DOMICELLA – 1.469 – 2

FLUMERI – 3.016 – 4

FONTANAROSA – 3.411 – 4

FORINO – 4.841 – 5

FRIGENTO – 4.307 – 5

GESUALDO – 4.678 – 4

GRECI – 789 – 1

GROTTAMINARDA – 7.604 – 9

GROTTOLELLA – 1.830 – 3

GUARDIA LOMBARDI – 2.718 – 3

LACEDONIA – 2.675 – 3

LAPIO – 1.606 – 2

LAURO – 2.956 – 4

LIONI – 7.913 – 6

LUOGOSANO – 1.293 – 2

MANOCALZATI – 3.223 – 3

MARZANO DI NOLA – 1.424 – 2

MELITO IRPINO – 2.369 – 2

MERCOGLIANO – 9.905 – 11

MIRABELLA ECLANO – 7.067 – 8

MONTAGUTO – 450 – 1

MONTECALVO IRPINO – 4.321 – 4

MONTEFALCIONE – 4.351 – 5

MONTEFORTE IRPINO – 9.797 – 8

MONTEFREDANE – 2.269 – 3

MONTEFUSCO – 1.544 – 2

MONTELLA – 9.116 – 7

MONTEMARANO – 3.531 – 3

MONTEMILETTO – 5.255 – 6

MONTEVERDE – 781 – 1

MONTORO – 18.102 – 18

MORRA DE SANCTIS – 1.979 – 2

MOSCHIANO – 2.050 – 2

MUGNANO DEL CARDINALE – 4.715 – 4

NUSCO – 5.926 – 5

OSPEDALETTO D’ALPINOLO – 1.980 – 2

PAGO DEL VALLO DI LAURO – 1.572 – 2

PAROLISE – 872 – 1

PATERNOPOLI – 2.332 – 3

PETRURO IRPINO – 360 – 1

PIETRADEFUSI – 2.356 – 3

PIETRASTORNINA – 1.458 – 3

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA – 3.013 – 3

PRATOLA SERRA – 4.040 – 5

QUADRELLE – 1.730 – 2

QUINDICI – 2.335 – 3

ROCCABASCERANA – 2.484 – 6

ROCCA SAN FELICE – 1.285 – 2

ROTONDI – 3.284 – 4

SALZA IRPINA – 779 – 1

SAN MANGO SUL CALORE – 1.707 – 2

SAN MARTINO VALLE CAUDINA – 4.721 – 5

SAN MICHELE DI SERINO – 2.547 – 2

SAN NICOLA BARONIA – 1.027 – 1

SAN POTITO ULTRA – 1.647 – 2

SAN SOSSIO BARONIA – 2.093 – 2

SANTA LUCIA DI SERINO – 1.743 – 2

SANT’ANDREA DI CONZA – 2.274 – 3

SANT’ANGELO ALL’ESCA – 1.130 – 1

SANT’ANGELO A SCALA – 660 – 1

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – 6.372 – 7

SANTA PAOLINA – 1.725 – 2

SANTO STEFANO DEL SOLE – 2.044 – 2

SAVIGNANO IRPINO – 1.221 – 2

SCAMPITELLA – 1.470 – 2

SENERCHIA – 1.145 – 1

SERINO – 7.317 – 7

SIRIGNANO – 2.565 – 3

SOLOFRA – 11.602 – 11

SORBO SERPICO – 628 – 1

SPERONE – 3.119 – 3

STURNO – 3.483 – 4

SUMMONTE – 1.453 – 2

TAURANO – 1.567 – 2

TAURASI – 2.567 – 3

TEORA – 2.917 – 3

TORELLA DEI LOMBARDI – 3.034 – 3

TORRE LE NOCELLE – 1.258 – 2

TORRIONI – 718 – 1

TREVICO – 1.184 – 2

TUFO – 1.140 – 2

VALLATA – 3.305 – 4

VALLESACCARDA – 1.597 – 2

VENTICANO – 2.146 – 3

VILLAMAINA – 1.105 – 1

VILLANOVA DEL BATTISTA – 1.971 – 3

VOLTURARA IRPINA – 4.967 – 5

ZUNGOLI – 1.643 – 2

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. A parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (ad esempio: scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel Comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto.