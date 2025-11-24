Regionali: affluenza in calo in Irpinia, boom a Monteforte per le comunali Stamane riaperti i seggi alle 7 nelle 501 sezioni

Affluenza in calo in Irpinia per le regionali 2025. Il dato di ieri sera alle 23 è stato del 29,92% a fronte del 37,01% delle precedenti elezioni L’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Campania, al termine della prima giornata di votazioni, si attesta al 31,85% a livello regionale, anche in questo caso segnando un netto calo rispetto alle regionali precedenti, quando alla stessa ora il dato era pari al 38,50%. Ad Avellino città il dato di ieri sera alle 23 per l'affluenza ai seggi è stato del 37,74%, a fronte del 43,40% delle precendenti elezioni.

L'ffluenza nelle cinque province

In Campania, dunque, gli elettori più presenti ai seggi sono stati quelli della Provincia di Caserta: 34%. I più assenti, al contrario, quelli della Provincia di Benevento:28,9%. In Provincia di Napoli ha votato ieri il 32,2%, in quella di In Salerno il 31,8%, in quella di Avellino il 29,9%.

Seggi aperti questa mattina

I seggi sono stati aperti alle 7:00 di questa mattina fino alle 15:00.

Gli elettori sono chiamati a scegliere il presidente della Giunta regionale e i 50 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa per il quinquennio 2025-2030.La prossima rilevazione dell'affluenza sarà quella del dato definitivo: verrà calcolata e diffusa dal Viminale oggi subito dopo la chiusura definitiva dei seggi, prevista in tutte e tre le Regioni al voto alle 15. Quando, senza soluzione di continuità, avrà inizio lo scrutinio. Che certificherà a sera il nome dei tre nuovi Governatori regionali italiani. Veneto Campania e Puglia sono le ultime tre Regioni al voto nel 2025 fra le sette in tutto alle urne fra settembre e novembre di quest'anno.

Cairano l'affluenza più bassa con il 14,56%

Nelle 501 sezioni dunque presenze sotto il 30 per cento e oggi si riaprono le urne. Il dato percentuale per l'affluenza più alta si registra a Monteforte, complice la concomitanza delle comunali, seguono Summonte con il 40,88%, Torre le Nocelle con il 44,67%, 40,01% a Taurano, 39,70% ad Avella. Bene anche Aiello del Sabato con il 39,23%. 39,19% a Cesinali, 39,05% a Venticano,. A Cairano il dato più basso con il 14,56%.

Monteforte Irpino: la partecipazione comunale supera il 50%

Monteforte Irpino , ha registrato un’affluenza particolarmente alta nelle elezioni comunali.

Alle 23:00, con tutte e 8 le sezioni scrutinate, la partecipazione ha raggiunto il 50,63%, superando nettamente il dato della precedente tornata elettorale, quando l’affluenza si fermò al 49,01%.

L'andamento

L’incremento è stato evidente fin dal primo rilevamento delle 12:00, con una partecipazione del 12,14%, per poi salire al 41,01% alle 19:00. Il dato finale segna una crescita costante e un coinvolgimento civico che posiziona Monteforte Irpino tra i comuni più attivi in tutta l’Irpinia.