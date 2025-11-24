Nargi: "Un'analisi voto? Serve tempo. La mia candidatura una scelta di libertà" Le prime dichiarazioni dell'ex sindaco

"Serve tempo per una analisi del voto. Aspettiamo anche di conoscere i dati su Avellino e la sua provincia , per capire il dato raggiunto dal partito. Una cosa è certa è stata una campagna elettorale difficile, contrassegnata dalla macchina del fango e troppa aggressività". Così l'ex sindaco Laura Nargi commenta, nella diretta di Ottochannel TV, i primi dati sul voto delle Regionali. Aspetta di conoscere i numeri ottenuti dai consiglieri in lizza irpini, ma difende il suo ingresso tra le fila di Forza Italia. E alle accuse di cambi di casacca e trasformismo risponde: la mia esperienza nel PD risale a sette anni fa. Poi sono trascorsi i miei anni di civismo. La mia scelta è stata una scelta di libertà, mi ritrovo nei valori del Centro, nel centro rivedo i miei ideali . Sono contenta del mio ingresso in Fi , un percorso che continuerà ".