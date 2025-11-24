Cerrato (A testa Alta): grande vittoria del campo largo che segna la svolta Cerrato: i deluchiani hanno fatto la differenza

"Alle regionali in Campania abbiamo assistito ad una grande vittoria del campo largo, progressista. Una vittoria che segnerà la svolta a livello nazionale". Così Antonello Cerrato commenta i dati sulla cottura di Roberto Fico alle regionali in Campania. "È stata una grande avvenuta, una brillante cavalcata verso la vittoria che ha riunito in una sola Squadra il campo largo - spiega-. " E sul centrodestra Cerrato spiega: credo che lo schieramento di centrodestra abbia avuto un problema di identità sul territorio. Lo abbiamo visto proprio nella scelta di candidature che non hanno convito gli elettori. I dati sono chiari. Il centrodestra non ha offerto candidature in cui gli elettori hanno potuto riconoscersi. ". E sulle parole di De Luca consegnate agli elettori proprio alla chiusura della campagna elettorale ad Avellino della lista "A Testa Alta" Cerrato conferma: come ha detto De Luca saremo "Pacifici guerrieri" , nel senso che saremo pacifici nella coalizione ma costruttivi nella attività, in perfetta continuità con i grandi risultati raggiunti dal presidente uscente".