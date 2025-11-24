Irpinia: 491 su 501 sezioni scrutinate ecco i possibili eletti Centrosinistra avanti, M5S competitivo. Il centrodestra rischia di restare fuori

Con 491 sezioni scrutinate su 501, pari a oltre 90% del totale, in Irpinia prende forma un quadro ormai molto definito sulla distribuzione dei seggi per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Benché il dato non sia ancora definitivo, la tendenza appare solida e difficilmente rovesciabile: centrosinistra largamente avanti, Movimento 5 Stelle stabile in terza posizione, mentre il centrodestra, pur presente con più liste e candidati di forte visibilità, al momento non raggiunge la soglia necessaria a ottenere un seggio nella circoscrizione di Avellino.

PD prima forza in provincia: Petracca guida il gruppo

Il Partito Democratico è, finora, la lista più votata con 41.389 voti (26,23%).

Tra i candidati dem spicca Maurizio Petracca, che supera le 24.447 preferenze e si colloca saldamente in testa. Segue Anna Nazzaro con 7.181 voti, mentre Cervinaro e Gengaro restano più distaccati.

Con questi numeri, il PD sembra avviato a ottenere due seggi in Irpinia, salvo sorprese dell’ultima ora.

Casa Riformista seconda lista in provincia: Alaia verso la riconferma

Al secondo posto si colloca Casa Riformista per la Campania, stabilmente al 15,5% con 23.859 voti.

La lista trainata da Vincenzo Alaia, leader assoluto per preferenze nel suo schieramento con 18.869 voti, appare destinata a conquistare un seggio, consolidando la sua presenza nel nuovo Consiglio regionale.

M5S terza forza, Ciampi in testa alle preferenze

Il Movimento 5 Stelle registra finora 13.001 voti pari all’8,24%, collocandosi come terza forza politica provinciale.

Il candidato più votato è Vincenzo Ciampi, con 2.950 preferenze, davanti a Orsogna, Ansalone e Guidi.

In base alla distribuzione proporzionale dei seggi, il M5S risulterebbe al momento assegnatario del quarto seggio disponibile in Irpinia.

A Testa Alta conferma il radicamento civico nel campo progressista

Con 8.526 voti (6,75%), la lista A Testa Alta, schierata nell’area del centrosinistra, rafforza il proprio ruolo territoriale. Pur non raggiungendo la soglia per concorrere ai 4 seggi provinciali, contribuisce al peso complessivo della coalizione progressista. In caso di calcoli complessi, Cerrato potrebbe contendersi un seggio.

Centrodestra in forte difficoltà: sotto la soglia per il seggio

Neppure le altre liste della coalizione — incluse quelle che sostengono candidati di peso come Livio Petitto e Gianluca Festa — raggiungono numeri sufficienti per entrare nella ripartizione dei quattro seggi irpini. Il particolare interessante, allo stato dello spoglio, è che Laura Nargi è in testa a Gianluca Festa come preferenze ricevute: 3990 contro le 3758 dell'ex sindaco che, di fatto, l'ha defenestrata.

Al momento, dunque, il centrodestra non risulta assegnatario di alcun seggio nella circoscrizione.

La proiezione: 3 seggi al centrosinistra, 1 al M5S

Sulla base dei dati attuali (414 sezioni su 501), la proiezione più solida assegna:

2 seggi al Partito Democratico

1 seggio a Casa Riformista

1 seggio al Movimento 5 Stelle

0 seggi al centrodestra

I nomi dei possibili eletti In base alle preferenze aggiornate: Maurizio Petracca (PD), Anna Nazzaro (PD), Vincenzo Alaia (Casa Riformista), Vincenzo Ciampi (M5S) sono al momento i quattro candidati più probabili per l’elezione in Consiglio regionale.

Quanto può ancora cambiare?

Con circa l’83% delle sezioni scrutinate, i margini di variazione esistono, ma appaiono molto limitati. Va detto: nelle maglie dei resti e dei ricalcoli qualche sorpresa è sempre possibile.

Il divario tra i primi tre partiti e le liste del centrodestra è ampio, e per ribaltare la situazione sarebbe necessaria una dinamica anomala nelle ultime 87 sezioni mancanti. Le uniche possibili oscillazioni riguardano: l’ordine delle preferenze interne alle liste; piccole variazioni percentuali; ma non la distribuzione complessiva dei 4 seggi, che appare ormai consolidata nella combinazione 3 centrosinistra + 1 M5S. Se il trend registrato fino alle 21:22 dovesse essere confermato anche nelle ultime sezioni, l’Irpinia consegnerebbe al Consiglio regionale un quadro politico profondamente sbilanciato verso l’area progressista, con una rappresentanza totalmente priva di esponenti del centrodestra.