Regionali, Petracca a valanga: 25.507 voti. Secondo Alaia con 19.396 preferenze Gara tra ex sindaci: Nargi batte Festa in provincia. Ma Festa sorpassa Nargi ad Avellino città

Regionali, ad Avellino il consigliere del Pd Maurizio Petracca è primo per numero di preferenze e il Pd risulta primo partito in provincia di Avellino. Tre riconferme e un nuovo eletto, dunque, con preferenze schiaccianti sui primi due candidati. Maurizio Petracca in testa, con 25.507 preferenze; segue Enzo Alaia, a quota 19.396; Livio Petitto 9.083; infine, Ettore Zecchino 3.737. Questi i 4 eletti. Antonello Cerrato (A Testa Alta) raccglie 6200 preferenze in Irpinia, Laura Nargi (Fi) di voti ne ottiene 5.545 mentre Gianluca Festa 5398. Francesco Mazzariello 2816, Vincenzo Ciampi (M5S) 3129. Nella Lega la più votata è Maria Sabina Galasso con 1878 preferenze, segue Sabino Morano con 1565 voti.

Festa secondo ad Avellino

Al secondo posto, per numero di preferenze personali nel capoluogo irpino c'è l’ex sindaco Gianluca Festa, che supera anche l’ex sindaca Laura Nargi. Il consigliere Fi Livio Petitto è quarto e Antonio Gengaro, altro candidato pd è al quinto posto. Sempre come dati riferiti al capoluogo.

I dati su Avellino

In città, Roberto Fico incassa 13.315 preferenze, pari al 58,45%, Edmondo Cirielli, che si ferma a 8.346 voti (36,64%). Anche nel capoluogo, il Pd si conferma la forza trainante della coalizione di Fico, con 5.611 voti (26,41%). All’interno della lista, il più votato è Maurizio Petracca, che ottiene 2.611 preferenze. Seguono: Antonio Gengaro a 1.385, Anna Nazzaro a 699 e Laura Cervinaro a 266.