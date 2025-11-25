"L'elezione di Fico ha dimostrato che insieme, facendo sintesi, si stravince" L'analisi di Generoso Maraia: "Subito un tavolo di confronto nel centro sinistra arianese"

"Quando, in estate, ho invitato Roberto Fico ad Ariano Irpino l'intento era chiaro, far eleggere un rappressentante della Valle Ufita in Regione e anche la logica era vincente, facendo sintesi grazie all'attuale amministrazione comunale di centro-sinistra.

Il giorno successivo l'incontro, con l'apertura delle candidature, sia il progetto politico che la logica sono andati in secondo piano". Lo afferma in una nota, Generoso Maraia all'indomani della vittoria dell'ex presidente della Camera.

"Nonostante il centro sinistra arianese abbia sparpagliato i voti a destra e a manca é riuscito a far eleggere un consigliere regionale, di destra. Ettore Zecchino, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, é stato eletto in Fratelli d'Italia perché nel centro destra sono riusciti a fare quello che era impensabile nel campo largo: la sintesi intorno a un solo esponente.

Bisogna avere l'umiltà di riconoscere i propri errori e le virtù degli avversari politici, perché l'elezione di Roberto Fico ha dimostrato che insieme, facendo sintesi, si stravince.

Bisogna aprire un tavolo di confronto nel centro sinistra arianese perché il rischio di alimentare l'isolamento della Valle Ufita é reale e certificato dell'elezione dicotomica di un Governo regionale di centro sinistra e una rappresentanza locale di Destra.

Per superare questo rischio che schiaccerebbe la Valle Ufita tra due interessi opposti bisogna intraprendere il lungo e faticoso percorso della sintesi che non sarà come quella di Destra proprio per il suo essere difficile, genuino, quasi impossibile, mai imposta dall'alto e mai utile solo ai propri interessi personali.

Insieme si vince, questa é la lezione del campo largo, l'alternativa alla Destra c'è e governerà la Regione Campania e le sue aree interne".