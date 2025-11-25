Spiniello: "Insulti, frasi sessiste, umiliazioni,minacce: è capitato anche a me"

Avellino.  

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del movimento 5 Stelle, Sara Spiniello, ha voluto condividere un messaggio importante sui social per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che ancora troppo spesso viene sottovalutato o ignorato pubblicando uno dei tantissimi commenti sessisti che ogni giorno riceve.

"Oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È importante ricordare che anche questa è una forma di violenza, e purtroppo, troppo spesso, come donna e come donna che fa politica, mi trovo a dover affrontare insulti, frasi sessiste, umiliazioni e minacce di ogni sorta.

Questi commenti sono una realtà che molte di noi conoscono troppo bene e che sottolineano quanto sia ancora lunga la strada per il rispetto e la parità".

 

La politica e l’impegno pubblico non sono immuni da insidie e ostacoli e Spiniello ha sottolineato come spesso le donne che si impegnano per il bene comune siano vittime di odio verbale e violenza digitale.  

L’importanza dell’educazione sessuo-affettiva. La rappresentante ha evidenziato, inoltre, che moltissimi utenti sono uomini, tanti dei quali hanno anche foto con bambini nei propri profili e come buona parte di questa violenza sia alimentata da una mancanza di un’adeguata educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane.

"Oggi questa formazione viene ostacolata da un emendamento della Lega, che impedisce di affrontare con serietà e competenza questi temi fondamentali.

È urgente responsabilizzare le famiglie e le istituzioni affinché si lavori fin dalla scuola elementare per un’educazione che insegni rispetto, consapevolezza e valori fondamentali,. Mi domando se molte parole che mi vengono rivolte sarebbero scritte con tanta facilità  agli uomini...Penso proprio di no".

