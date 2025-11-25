Gazzella: "Il mio impegno non finisce qui, porterò avanti il progetto" "Grazie per aver condiviso il mio percorso"

"Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale. Il successo della lista Mastella Noi di centro Noi sud nell’ambito regionale è stato costruito insieme, da tutta la squadra di cui faccio orgogliosamente parte". E' quanto afferma il candidato arianese Noi di centro-Mastella, Guerino Gazzella.

"Il vostro supporto non è stato solo un gesto politico, ma un atto di fiducia profonda nei miei confronti: come persona e come professionista.

Aver percepito la vostra stima, il vostro incoraggiamento e la vostra convinzione nelle mie capacità è stato ciò che mi ha dato la forza di affrontare ogni giorno con determinazione.

Sapere che avete creduto non solo nelle idee che porto avanti, ma anche nel mio modo di viverle e di rappresentarle, è per me il riconoscimento più grande.

Grazie per aver condiviso questo percorso, per aver messo tempo, energie e cuore in un progetto comune.

Il mio impegno non finisce oggi, porterò avanti questo progetto con responsabilità, serietà e passione e potrete trovarmi sempre presso la mia sede elettorale in via XXV aprile ad Ariano Irpino".