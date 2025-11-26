Cisl Fp Irpinia Sannio: "Congratulazioni ai neo eletti in consiglio regionale"

"Sanità, servizi pubblici ed enti locali devono tornare al centro dell’agenda politica"

Avellino.  

La Cisl Fp Irpinia Sannio attraverso la segretaria generale Sonia Petrucciani rivolge le proprie congratulazioni ai quattro rappresentanti irpini eletti nel consiglio regionale della Campania: Maurizio Petracca, Enzo Alaia, Ettore Zecchino e Livio Petitto.

La segreteria generale sottolinea come questa nuova fase istituzionale possa e debba rappresentare un’occasione di rilancio per i servizi pubblici del territorio, a partire dalla sanità e dagli enti locali.

"Ai neo consiglieri auguriamo un proficuo lavoro - dichiara la segretaria generale della Cisl Fp Irpinia Sannio - Avellino - chiedendo fin da subito un impegno concreto per la sanità pubblica irpina, che necessita di personale, investimenti e di una riorganizzazione che garantisca servizi più efficaci ai cittadini.

Allo stesso tempo, è fondamentale sostenere gli enti locali, ormai allo stremo per carenze di organico e responsabilità sempre più ampie.

Occorre valorizzare chi lavora ogni giorno nei nostri comuni, nei servizi sociali, nella polizia locale e negli uffici che rappresentano il primo presidio dello Stato sul territorio".

La Cisl Fp ribadisce che la qualità dei servizi pubblici e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori devono essere priorità di questa nuova stagione politica regionale.

La segreteria conclude rinnovando la disponibilità del sindacato a collaborare con tutti gli eletti, con spirito costruttivo, per percorsi condivisi che migliorino l’erogazione dei servizi, rafforzino il sistema pubblico e riducano le disuguaglianze tra i territori interni e le aree metropolitane.

