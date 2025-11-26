Fratelli d'Italia brinda all'elezione di Ettore Zecchino: "Ecco le priorità" Il primo obiettivo: "La battaglia per il ritorno di Ariano nella comunità montana Ufita"

"Siamo pronti a partire per una opposizione costruttiva, determinata anche per prospettare soluzioni alternative a questa provincia che ha tanto bisogno di politica".

Lo ha detto il candidato eletto al consiglio regionale della Campania, con il partito di Fratelli d'Italia Ettore Zecchino nell'affollata sede di via D'Afflitto. Presente direttivo e simpatizzanti al brindisi di auguri e saluti. A fare gli onori di casa il presidente del circolo cittadino Manfredi D'Amato.

"Sarà compito di tutti noi - ha continuato Zecchino - maggioranza e opposizione, di chi in questo momento è in prima linea ridare slancio e prospettive ad un popolo un pò disorientato."

Da dove si parte: "Nel caso mio, simbolicamente dalla battaglia per far ritornare Ariano nella comunità montana Ufita, una battaglia per la mia comunità di origine e più diretta appartenenza, ma ci sono problemi grandi da affrontare, penso all'acqua, alla sanità che ha questa latitudine più problematica che altrove, ai trasporti. C'è davvero tanto da fare. E' un grande impulso lo daremo alla piattaforma logistica che dovrà sorgere in valle ufita. E su questo vigileremo".