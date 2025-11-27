Scontro Fdi-FI e Festa spera nel seggio: Magari arriva la ciliegina sulla torta L'ex sindaco di Avellino ringrazia gli elettori: grazie anche umanamente

Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, ringrazia gli elettori e spera nel ripescaggio. Archiviate le regionali e la conta dei numeri l'ex sindaco, in un video diffuso sui social, commenta il risultato e ringrazia quanti lo hanno votato. Come Capolista di MOderati e Riformisti per Cirielli Presidente, Festa attende i riflessi della contesa nel centrodestra a Benevento. Conti alla mano Festa ha raccolto 5398 voti in Irpinia e 1820 ad Avellino città, risultato il secondo più eletto. E il video di ringraziamento si chiude proprio con l'auspicio che "magari arriva la ciliegina sulla torta". "Grazie a tutti per lo straordinario risultato raggiunto - spiega -. E' stata una campagna elettorale ricca di calore e affetto, che ho riscontrato in ogni comune che ho visitato. Grazie ai miei concittadini che mi hanno scelto confermandomi affetto. Tutto grazie a voi, per aver scritto Festa sulla scheda. Grazie politicamente e umanamente. Ora ricominciamo più forti di prima con dei riferimenti in consiglio regionale e in parlamento". Ha detto sui social Festa.