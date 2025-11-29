La scomparsa di Luigi Urciuoli, il ricordo di Rotondi: amava Avellino e Bellizzi La nota del parlamentare avellinese

“Luigi Urciuoli era una figura esemplare di professionista, cittadino e uomo delle istituzioni. Era un amico. Lo era stato in anni lontani, quando mi aveva sostenuto nelle battaglie giovanili, ed era rimasto amico anche quando le scelte politiche ci avevano diviso. Nessun partito e nessuna missione istituzionale poteva contenere il suo cuore pieno di amore per Avellino, per Bellizzi, per la sua gente. Non uscirà dalle nostre vite” così in una nota il deputato di Avellino, Gianfranco Rotondi.