Festa: "Più forti di prima, progetto con la mia ricandidatura ad Avellino" L'ex sindaco: "Soddisfatto per i numeri alle Regionali, grande risposta dalla comunità"

La soddisfazione per i numeri ottenuti a sostegno di Edmondo Cirielli alle elezioni regionali nella prospettiva di quelle comunali, non solo ad Avellino: così Gianluca Festa nella conferenza stampa per il commento al voto, ma da sguardo al 2026 nel capoluogo. "Proseguiamo con il nostro progetto civico, che assume dimensioni regionali, e questo progetto prevede tra le prossime scadenze il Comune di Avellino con la mia ricandidatura, ma abbiamo anche Ariano Irpino, Cervinara, in prospettiva Lioni, Montemarano e tante altre realtà. Sono molto soddisfatto, abbiamo avuto una grande risposta dalla comunità avellinese. Possiamo continuare più forti di prima".

"Il civismo fondamentale durante le tornate elettorali"

Alternativi al campo largo, quattro liste ma senza il supporto del centrodestra: "La lista di Fico, quella di De Luca non è che siano liste di partito. Sono liste civiche, quindi anche Fico ha vinto grazie alle civiche. Questi sono dati inconfutabili, che testimoniano quanto il civismo sia fondamentale durante le tornate elettorali". Sull'inizio del processo a carico no alla politicizzazione: "Tutti mi conoscono bene, altrimenti non avremmo vinto in quelle condizioni. Però è una questione di coscienza, di amor proprio e di dignità. La gente deve sapere la verità, deve conoscere quello che realmente è accaduto e quello che probabilmente qualcuno ha fatto".