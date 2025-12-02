Avellino, Fdi dopo le regionali: incontro con Rotondi, Cosenza e Zecchino Ines Fruncillo: "Avanti insieme per costruire un territorio più forte, più coeso e più libero"

Giovedì 4 dicembre alle ore 17.30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino è in programma un incontro rivolto all’intera comunità politica di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento, che si aprirà con una conferenza stampa dedicata alle prospettive politiche e organizzative del nostro Partito in Irpinia, sarà l’occasione per condividere un brindisi in occasione dell’elezione del consigliere regionale Ettore Zecchino.

Così la presidente provinciale di Fdi Ines Fruncillo: "Sarà anche il momento per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i candidati, che con dedizione e spirito di squadra hanno contribuito al raggiungimento di questo significativo risultato".

Saranno presenti Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza, che offriranno un contributo al confronto, alla programmazione e alla riflessione, concorrendo a delineare le priorità del percorso di FdI in Irpinia nel solco della condivisione e della responsabilità, per costruire un territorio più forte, più coeso e più libero.

Avanti, insieme".