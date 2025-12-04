Regione, Petracca in pole per un posto in giunta e spunta Ciampi del M5S A metà mese le nomine. Valzer di nomine-ipotesi per gli irpini eletti

Tra gli irpini eletti in maggioranza, alle regionali 2025 in Campania, Maurizio Petracca dei dem potrebbe avere un posto in giunta. Roberto Fico ragiona nel suo campo largo con la squadra e l'eletto dei dem, e Petracca, il primo eletto in termini percentuali della tornata elettorale, potrebbe avere un posto nel nuovo esecutivo di palazzo Santa Lucia. Questione di giorni, numeri, e ragionamenti in seno allo schieramento del campo largo e progressista, che si è rivelato formula vincente in questa partita per la guida di palazzo Santa Lucia.

Voti a valanga per Petracca

Con oltre 25.500 preferenze, nei fatti, Maurizio Petracca alla sua terza consiliatura, risulta il più eletto in Campania in termini percentuali.Sulla presidenza del Consiglio regionale, i nomi sul tavolo sono due, entrambi del Pd: Giorgio Zinno, primo degli eletti in provincia di Napoli, e Maurizio Petracca, dominus del partito in Irpinia e primo per percentuale di voti in regione. Secondo indiscrezioni, a raccogliere il testimone di Gennaro Oliviero, Fico sarebbe orientato su Petracca, per evitare che le principali cariche restino tutte concentrate su Napoli.

Le aree interne

Petracca, rappresentante del partito principale della coalizione e delle aree interne, risponderebbe dunque al profilo richiesto, almeno in questa fase. Entro la metà del mese dovrebbe ad ogni modo completarsi l’iter per l’avvio del nuovo mandato: dopo la conferma del conteggio definitivo dei voti da parte della Corte d’Appello, il quadro degli eletti verrà confermato con la relativa proclamazione.

Alaia e Ciampi

Intanto, tra li eletti iripini, per Enzo Alaia, secondo eletto per numeri di preferenze in Irpinia, potrebbe arrivare la riconferma alla guida della commissione sanità. E tra i nomi per circolano per la composizione della Giunta Fico spunta anche il nome di Vincenzo Ciampi, alla sua seconda consiliatura in Regione, non eletto, ma possibile componente dell'esecutivo in quota Cinque Stelle.