Ariano: Fdi commemora Enea Franza a 40 anni dalla sua morte Il circolo lo ricorderà davanti alla tomba di famiglia nel cimitero arianese

La foro in bianco e nero, Mancini, è datata 2 aprile 1948 e ritrae Enea Franza ad Ariano Irpino, dopo essere stato eletto senatore della repubblica italiana.

Un galantuomo della politica venuto a mancare 40 anni fa e che verrà ricordato sabato 31 gennaio alle ore 16.00 nel cimitero di Ariano Irpino, davanti alla tomba di famiglia dal circolo Fratelli d'Italia del tricolle ad egli intitolato.

Così il presidente del circolo arianese, Manfredi D'Amato:

"Il circolo di Fratelli d'Italia di Ariano Irpino a quarant'anni dalla scomparsa del senatore Enea Franza, ne ricorda con deferente riconoscenza la figura al servizio della rinascita di Ariano nel dopo guerra.

Il suo lungo percorso politico e umano ha rappresentato un esempio di fedeltà ideale, coraggio e responsabilità lasciando un segno indelebile nella storia politica locale e nazionale.

Fin dai primi anni della sua solitaria presenza in senato, dimostrò di avere una visione lungimirante per la riconciliazione nazionale e la geopolitica atlantica. Il suo insegnamento resta vivo e attuale, guida per chi crede nella politica come servizio e nella comunità come fondamento dell'azione pubblica".