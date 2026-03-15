Avellino: elezioni provinciali, si vota per il consiglio a Palazzo Caracciolo Domani la proclamazione degli eletti alle 15.30 nella sala consiliare

Seggio centrale e sottosezione per le elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino con il formale insediamento dei componenti, i predetti uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito a Palazzo Caracciolo. Le operazioni di voto si sono aperte alle 8 e termineranno alle 20. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili sul sito internet della Provincia di Avellino. Nel corso della giornata saranno rese note le percentuali di affluenza al seggio centrale e alla sottosezione alle 12 e alle 17 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle 20. Nella giornata di domani l’ufficio elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare "Aula Pietro Foglia" della Provincia di Avellino.