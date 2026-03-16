"Parliamone insieme, è giusto dire no al referendum costituzionale. Focus nel capoluogo irpino, con il coordinamento del comitato "Giusto dire no e dell'Anm di Avellino".
L'appuntamento è ad Avellino scalo hub enogastronomico, il 19 marzo alle 18.00.
Introduce e modera il giornalista Pierluigi Melillo, direttore dell'emittente televisiva regionale Otto Channel e del quotidiano d'informazione online Ottopagine.
Intrervengono: Pasquale Acone avvocato civilista del foro di Avellino, Michela Troisi docente di diritto costituzionale Università Federico II di Napoli, Carlo Longobardo docente di diritto penale Università Federico II di Napoli, Daniela De Stefano praticante avvocato del foro di Avellino, Guglielmo Scarlato avvocato penalista del foro di Salerno, Diego Dinardo giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e componente della giunta Anm di Napoli.