Avellino, ecco i consiglieri provinciali. Buonopane: "Ripartiamo dal Bilancio" "Di nuovo candidato per la presidenza? Se ci saranno le condizioni sarò in campo"

Nella sala consiliare "Pietro Foglia" di Palazzo Caracciolo proclamazione degli eletti per il nuovo consiglio provinciale. Luigi D'Angelis, Marcantonio Spera e Umberto Iovino per il Partito Democratico, Fausto Picone, Enrico Montanaro e Katia Ronzulli per Proposta Civica per l'Irpinia, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Domenico Landi per Hirpinia Libera, Giuseppe Graziano e Carmela Gonnella per Avanti per l'Irpinia e Rossella Favorito per Davvero: ecco i nuovi consiglieri provinciali. "Auguro buon lavoro e il benvenuto qui a Palazzo Caracciolo a tutti gli eletti, a quelli che sono stati riconfermati e a quelli che arrivano per la prima volta in questo consiglio. - ha affermato il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, dopo la proclamazione - L'ho detto nel saluto: sono molto contento del fatto che ci siano tre consigliere e anche questo è un valore aggiunto. Ripartiamo dal lavoro fatto in questi anni, nell'ultimo anno in particolare e mi riferisco al bilancio di previsione approvato, al documento unico di programmazione e, quindi, alle opere che dovremo mettere in campo e alle iniziative".

"Ciclo dei rifiuti, percorso da chiudere"

"Mi viene da pensare al ciclo dei rifiuti: dovremmo chiudere finalmente questo percorso. C'è subito da mettere mano al progetto del turismo delle radici, importante per tutto il territorio provinciale con 70 milioni di finanziamento. Ci sono le opere in corso legate al PNRR da concludere, in particolare sull'edilizia scolastica. Un'attenzione particolare, nel bilancio, l'abbiamo dedicata alla viabilità, che è il settore che soffre di più: 1600 chilometri di rete viaria che necessitano di interventi, purtroppo con risorse scarse. Ho incontrato e messo a disposizione il nuovo consiglio, augurando a tutti i consiglieri eletti buon lavoro. Il PD? La questione del partito è importante e colgo questa occasione per fare gli auguri al nuovo segretario visto che il congresso si celebra proprio in queste ore. A lui l'augurio di un buon lavoro. Mi auguro che ci si possa confrontare subito con il Partito Democratico e con il segretario per parlare dei problemi che riguardano il territorio".

"Di nuovo candidato presidente? In caso se ci saranno condizioni"

"È il primo dei progetti che vogliamo mettere in campo: 13 milioni di euro per il rifacimento della stazione di Avellino, ma non soltanto quello. L'idea legata alla stazione è quella di ripristinare i collegamenti, innanzitutto con l'alta velocità a Benevento, sfruttando l'arteria già esistente, 20 minuti per intercettare l'alta velocità, in attesa delle grandi opere, ovvero di quanto avverrà nell'Ufita con l'Alta Velocità e l'Alta Capacità. In programma anche l'elettrificazione della tratta Benevento-Avellino-Salerno: una serie di processi ai quali partecipa anche la Provincia, in base alle proprie competenze. L'edilizia scolastica? Stiamo portando avanti tutti i finanziamenti ottenuti, abbiamo portato a terra più di 100 milioni sul fronte dell'edilizia scolastica. Abbiamo progetti importanti di demolizione e ricostruzione: mi vengono in mente l'Imbriani, il De Luca e altri. Stiamo andando avanti, c'è un'interlocuzione costante con il Ministero anche sulle tempistiche e sul cronoprogramma stabilito. Una nuova candidatura a presidente? Dipende dalla cornice politica, non solo dalla mia volontà o dal mio desiderio. Se ci saranno le condizioni, sarò certamente in campo, altrimenti no. Non sono legato a tutti i costi al ruolo che ho svolto per quattro anni, assolutamente".