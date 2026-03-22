Gengaro: "Si apra alle associazioni per individuare una personalità politica" L'esponente dell'area Schlein dei Dem: "Occorre un'idea e un pensiero"

"Spero che si faccia presto, che innanzitutto si discuta tutti insieme e che si apra anche la discussione alle associazioni che hanno sostenuto me alle scorse amministrative e che, complessivamente insieme a SI, hanno avuto il 15 per cento dei consensi". Così Antonio Gengaro si è espresso verso le elezioni comunali nella prospettiva del campo largo per il centrosinistra nel capoluogo irpino.

"Occorre un'idea e un pensiero"

"Bisogna fare una proposta chiara alla città, in linea con quello che è avvenuto alla Regione Campania con Roberto Fico, con il Campo Largo e il centrosinistra e individuare tutti insieme una personalità politica, che abbia un'idea della città, che abbia un pensiero sulla città e che possa interpretare questa fase della città di Avellino e portarla alla vittoria": ha aggiunto l'esponente dell'area Schlein dei Dem ad Avellino.