Affluenza Referendum, Campania terzultima: Avellino è il capoluogo più virtuoso Avellino risulta il piu' virtuoso con il 40,33 per cento degli elettori che si sono recati alle urne

L'affluenza alle urne in Campania, alla chiusura della prima giornata di voto per il referendum del 22 e 23 marzo, si e' attestata al 37,78 per cento alle ore 23 di domenica, collocando la regione al terzultimo posto tra quelle chiamate alle urne. Percentuali inferiori si registrano solo in Calabria (35,70 per cento) e in Sicilia (34,94 per cento). Tra i capoluoghi di provincia campani, Avellino risulta il piu' virtuoso con il 40,33 per cento degli elettori che si sono recati alle urne, seguito da Benevento (39,92 per cento) e Salerno (39,24 per cento). Napoli, pur rappresentando il bacino elettorale piu' ampio della regione, si colloca in penultima posizione con il 37,19 per cento, precedendo solo Caserta, ferma al 36,16 per cento. Guardando ai singoli comuni, nella provincia di Napoli si registrano tuttavia alcune realta' con una partecipazione piu' elevata: in testa Portici, dove ha votato il 46,61 per cento degli aventi diritto, seguita da San Giorgio a Cremano (45,54 per cento) e San Sebastiano al Vesuvio (44,66 per cento). Buon dato anche per Frattamaggiore, con il 43,43 per cento. Superano la soglia del 40 per cento anche Pompei e Pomigliano d'Arco, insieme ad altri centri di dimensioni piu' contenute come Liveri, Meta, Piano di Sorrento e Pollena Trocchia. Il Comune di Napoli si attesta invece al 38,38 per cento di affluenza.