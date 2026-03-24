Referendum, picco in Irpinia con il 60% dei no: i risultati in tutti i comuni San Nicola Baronia record di No: 78,59% . A Quindici vince il sì62,55%

L'Irpinia boccia la riforma Meloni con il 60,84% dei 175.201 elettori che hanno sbattato la casella "No" alle urne. In 105.673 si sono opposti alle modifiche. In 68.007, pari al 39,16%, ha barrato la casella del “si`”.

I comuni del Sì

Il “Si” ha avuto la meglio a Quindici (62,55%), Sant’Angelo all’Esca, Senerchia, Moschiano, Chianche e Cairano. La percentuale di “No” più alta è stata registrata a San Nicola Baronia

Il record dei No a San NIcola Baronia

Il record dei contrari spetta a San Nicola Baronia con il 78,59% . Nel capoluogo, il 63,3% dei votanti ha detto no con 16.221 elettori.

I comuni

Anche ad Ariano Irpino, hanno vinto comunque gli oppositori della riforma con il 53,13% (4.828 schede), il “si`” a quota 46,88% (4.260). A Montorno i contrari hanno raggiunto quota 60,6% , ad Atripalda “no” al 65,19%, a Mercogliano 65,66%, a Solofra al 54,49%, 59,6% a Sant’Angelo dei Lombardi, 61,47% a Baiano, 57,6% a Cervinara. Oltre San Nicola Baronia : 74,94% a Villamaina, 72,58% a Candida, a Pratola Serra 72,15%.

Nel Vallo

A Moschiano i “si`” sono arrivati al 52,82%. Quasi in pareggio a Petruro Irpino: il 50,82% ha respinto le proposte di modiGca del Governo. Vittoria schiacciante per i sostenitori della riforma a Quindici con il 62,55% dei votanti. A Sant’Angelo all’Esca pure sono andati avanti i favorevoli: 53,96%. A Savignano Irpino 51,82% per il “no”, che dunque vince di poco. Il 53,41% si e` espresso pro-riforma a Senerchia.

Le percentuali del Referendum comune per comune

Aiello Del Sabato: Si 38,01%, No 61,99%

Altavilla Irpina: Si 33,48%, No 66,52%

Andretta: Si 37,22%, No 62,78%

Aquilonia: Si 28,61%, No 71,39%

Ariano Irpino: Si 46,88%, No 53,13%

Atripalda: Si 34,81%, No 65,19%

Avella: Si 42,82%, No 57,18%

Avellino: Si 36,70%, No 63,30%

Bagnoli Irpino: Si 35,41%, No 64,59%

Baiano: Si 38,53%, No 61,47%

Bisaccia: Si 46,26%, No 53,74%

Bonito: Si 49,44%, No 50,56%

Cairano: Si 50,50%, No 49,50%

Calabritto: Si 46,57%, No 53,43%

Calitri: Si 44,01%, No 55,99%

Candida: Si 27,42%, No 72,58%

Caposele: Si 40,77%, No 59,23%

Capriglia Irpina: Si 39,02%, No 60,98%

Carife: Si 36,04%, No 63,96%

Casalbore: Si 42,02%, No 57,98%

Cassano Irpino: Si 40,86%, No 59,14%

Castel Baronia: Si 43,71%, No 56,29%

Castelfranci: Si 38,54%, No 61,46%

Castelvetere sul Calore: Si 41,97%, No 58,03%

Cervinara: Si 42,40%, No 57,60%

Cesinali: Si 33,46%, No 66,54%

Chianche: Si 51,21%, No 48,79%

Chiusano di San Domenico: Si 47,63%, No 52,37%

Contrada: Si 41,86%, No 58,14%

Conza della Campania: Si 36,66&, No 63,34%

Domicella: Si 36,56%, No 63,44%

Flumeri: Si 33,30%, No 66,70%

Fontanarosa: Si 40,58%, No 59,42%

Forino: Si 40,35%, No 59,65%

Frigento: Si 34,69%, No 65,31%

Gesualdo: Si 36,57%, No 63,43%

Greci: Si 44,44%, No 55,56%

Grottaminarda: Si 38,30%, No 61,70%

Grottolella: Si 36,52%, No 63,48%

Guardia Lombardi: Si 42,44%, No 57,56%

Lacedonia: Si 45,26%, No 54,74%

Lapio: Si 42,65%, No 57,35%

Lauro: Si 48,89%, No 51,11%

Lioni: Si 42,17%, No 57,83%

Luogosano: Si 39,15%, No 60,85%

Manocalzati: Si 36,88%, No 63,12%

Marzano di Nola: Si 42,90%, No 57,10%

Melito Irpino: Si 43,95%, No 56,05%

Mercogliano: Si 34,34%, No 65,66%

Mirabella Eclano: Si 41,31%, No 58,69%

Montaguto: Si 46,51%, No 53,49%

Montecalvo Irpino: Si 45,82%, No 54,18%

Montefalcione: Si 30,41%, No 69,59%

Monteforte Irpino: Si 39,15%, No 60,85%

Montefredane: Si 33,12%, No 66,88%

Montefusco: Si 38,73%, No 61,27%

Montella: Si 36,72%, No 63,28%

Montemarano: Si 36,09%, No 63,91%

Montemiletto: Si 37,43%, No 62,57%

Monteverde: Si 41,46%, No 58,54%

Montoro: Si 39,40%, No 60,60%

Morra de Sanctis: Si 28,92%, No 71,08%

Moschiano: Si 52,82%, No 47,18%

Mugnano del Cardinale: Si 35,11%, No 64,89%

Nusco: Si 31,85%, No 68,15%

Ospedaletto d’Alpinolo: Si 38,15%, No 61,85%

Pago del Vallo di Lauro: Si 46,17%, No 53,83%

Parolise: Si 39,07%, No 60,93%

Paternopoli: Si 31,65%, No 68,35%

Petruro Irpino: Si 49,18%, No 50,82%

Pietradefusi: Si 42,52%, No 57,48%

Pietrastornina: Si 38,09%, No 61,91%

Prata di Principato Ultra: Si 42,95%, No 57,05%

Pratola Serra: Si 27,85%, No 72,15%

Quadrelle: Si 39,56%, No 60,44%

Quindici: Si 62,55%, No 37,45%

Rocca San Felice: Si 44,72%, No 55,28%

Roccabascerana: Si 37,94%, No 62,06%

Rotondi: Si 43,69%, No 56,31%

Salza Irpina: Si 30,11%, No 69,89%

San Mango sul Calore: Si 37,67%, No 62,33%

San Martino Valle Caudina: Si 37,21%, No 62,79%

San Michele di Serino: Si 36,58%, No 63,42%

San Nicola Baronia: Si 21,41%, No 78,59%

San Potito Ultra: Si 44,33%, No 55,67%

San Sossio Baronia: Si 41,40%, No 58,60%

Sant’Andrea di Conza: Si 31,84%, No 68,16%

Sant’Angelo a Scala: Si 38,40%, No 61,60%

Sant’Angelo all’Esca: Si 53,96%, No 46,04%

Sant’Angelo dei Lombardi: Si 40,40%, No 59,60%

Santa Lucia di Serino: Si 33,68%, No 66,32%

Santa Paolina: Si 37,52%, No 62,48%

Santo Stefano del Sole: Si 36,43%, No 63,57%

Savignano Irpino: Si 48,18%, No 51,82%

Scampitella: Si 29,67%, No 70,33%

Senerchia: Si 53,41%, No 46,59%

Serino: Si 39,73%, No 60,27%

Sirignano: Si 33,09%, No 66,91%

Solofra: Si 45,51%, No 54,49%

Sorbo Serpico: Si 29,30%, No 70,70%

Sperone: Si 35,10%, No 64,90%

Sturno: Si 45,66%, No 54,34%

Summonte: Si 37,76%, No 62,24%

Taurano: Si 44,70%, No 55,30%

Taurasi: Si 44,00%, No 56,00%

Teora: Si 42,20%, No 57,80%

Torella dei Lombardi: Si 44,70%, No 55,30%

Torre le Nocelle: Si 43,42%, No 56,58%

Torrioni: Si 32,50%, No 67,50%

Trevico: Si 34,46%, No 65,54%

Tufo: Si 42,25%, No 57,75%

Vallata: Si 37,36%, No 62,64%

Vallesaccarda: Si 35,65%, No 64,35%

Venticano: Si 37,14%, No 62,86%

Villamaina: Si 25,06%, No 74,94%

Villanova del Battista: Si 43,99%, No 56,01%

Volturara Irpina: Si 44,49%, No 55,51%

Zungoli: Si 40,14%, No 59,86%