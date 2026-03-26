Leone Melillo: "La Politica con la maiuscola!" Il docente campano parteciperà all’assemblea promossa dal deputato Gianfranco Rotondi ad Avellino

Il docente campano Leone Melillo parteciperà all’assemblea promossa dal deputato Gianfranco Rotondi, che avrà luogo ad Avellino il 27 ed il 28 marzo. Un confronto che si interroga sull’attualità del cattolicesimo politico.

"Sembra utile leggere il rapporto tra “ordine politico” ed “ordine giuridico” e, quindi, il Magistero di Papa Francesco. Un tema che rammenta la presunta “letteratura della crisi”, che compare quando la “politica” cerca la sua identità. Una dimensione su cui, recentemente si è soffermata anche Giorgia Meloni.

Mi piace evidenziare quindi, in questa circostanza, una lettura di Felice Battaglia che per delineare la visione del suo Maestro, lo statista Vittorio Emanuele Orlando, in tema di “ordine giuridico”, così scriveva: “le norme per lui (Orlando) sono il riflesso di un ordine che è immanente nella società, la quale d’altra parte si compone in assetti ben definiti, società minori, istituti, enti e via dicendo. V’è dunque un ordine giuridico ben più complesso che quello delle norme, veramente costitutivo, sostanziale, cui le stesse norme si ricollegano e da cui traggono alimento, ordine che i giuristi debbano attingere ed intendere se vogliono attingere ed intendere la realtà giuridica quale la vita conosce e svolge".

Cosa significa?

"Rammenta il particolare interesse che Orlando ha sempre mostrato per il diritto romano. Questa distinzione accoglie, infatti, il rapporto – trascurato dalla dottrina – tra “ordo ordinans” (ordinamento o ordine in senso lato) e “ordo ordinatus” (ordine in senso stretto)".

Una lettura che vuole contestare la giuridizzazione della politica per affermare il rapporto tra l’ordine giuridico e le “norme, poste in relazione con l’ordine politico.

"La politica, come evidenzia sempre Orlando, conformemente ai suoi fini si rivolge allo “studio delle politiche condizioni di un dato popolo in un dato momento storico”.

Una convinzione - conclude Melillo - che esorta a leggere il “cattolicesimo politico”, già delineato da Papa Francesco e quindi, come credo di avere dimostrata, la pedagogia politica del Magistero pontificio del Pontefice argentino. Lo evidenzia Papa Francesco quando afferma: Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola!"