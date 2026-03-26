Legge di stabilità regionale 2026. Petracca Pd: "Bilancio solido" "Importante il contributo del nostro gruppo, per un provvedimento più efficace"

"L'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2026 rappresenta un passaggio importante per la Campania. Si tratta di un bilancio solido, frutto anche delle politiche di risanamento portate avanti negli ultimi anni dai precedenti governi regionali, che oggi consente di intervenire in maniera concreta su servizi e settori essenziali per i cittadini, a partire dal trasporto pubblico, dalla sanità e dal welfare".

Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del partito democratico in consiglio regionale della Campania, a margine dell’approvazione avvenuta oggi in aula.

“Un risultato - prosegue Petracca - che è stato ulteriormente rafforzato dal contributo del gruppo del Partito Democratico, che ho l’onore di presiedere. Attraverso un lavoro condiviso e coeso, siamo riusciti a migliorare il testo originario presentato dalla Giunta, introducendo correttivi e integrazioni che rendono il provvedimento ancora più aderente alle esigenze dei territori”.

Il capogruppo dem evidenzia inoltre alcuni risultati frutto del proprio impegno diretto: “Ho lavorato in prima persona - dice - al rifinanziamento di misure strategiche per il comparto agricolo e per la valorizzazione dei territori. Faccio riferimento alle leggi sul sostegno alla filiera castanicola, a quella sull’oleoturismo e sull’enoturismo, strumenti fondamentali per sostenere lo sviluppo delle filiere e rafforzare l’attrattività delle nostre aree rurali e per i quali non era inizialmente previsto alcun appostamento di risorse e rispetto ai quali sono stati accolti all’unanimità i miei emendamenti”.

“Particolare attenzione - aggiunge Maurizio Petracca - è stata dedicata anche alle aree interne, con misure specifiche, tra queste il finanziamento regionale per il funzionamento della funicolare di Montevergine, oggi ancora più importante alla luce del fenomeno franoso che interessa la viabilità di accesso al santuario”.

“Inoltre - evidenzia Petracca – ho presentato un emendamento approvato all’unanimità che rafforza il ruolo dei consorzi Asi nella tutela e nel recupero delle aree produttive. La norma consente di intervenire anche nei casi in cui, dopo la cessazione dell’attività, si siano verificate alienazioni a terzi senza il necessario parere del Consorzio, evitando così operazioni che rischiano di compromettere una corretta pianificazione industriale. E’ un provvedimento che di fatto eviterebbe il ripetersi di improvvise e discutibili dismissioni come accaduto all’impianto ArcelorMittal di Luogosano”.

Non solo. “Attraverso specifici ordini del giorno, come gruppo del Pd - aggiunge - abbiamo inoltre posto l’attenzione su temi rilevanti come l’esenzione della tassa automobilistica per i mezzi impiegati nell’emergenza -urgenza. Per quanto riguarda l’Ageac, ente pagatore per il comparto agricolo, abbiamo chiesto un’ulteriore verifica sulla possibilità di mantenerla in vita, anche attraverso correttivi sulla governance, rispetto alla cancellazione attuale. Come gruppo analogo provvedimento abbiamo presentato per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni”.

“Il lavoro svolto in Aula - conclude Petracca - dimostra come, attraverso il confronto e la responsabilità istituzionale, sia possibile costruire strumenti efficaci per sostenere lo sviluppo della Campania e rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini”.