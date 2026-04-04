Avellino, Barone: "Entro martedì la coalizione ufficializzi candidato sindaco" Lega: "Liberi di compoere scelte in autonomia, basta sceneggiate"

"Basta sceneggiate. Basta indugiare. La città merita attenzione e risposte concrete. Il tavolo del centrodestra non si riunisce da oltre due mesi: una situazione inaccettabile, frutto di strategie che danneggiano la coalizione e, soprattutto, la città.

Entro martedì, se la coalizione non si riunirà e non sarà capace di ufficializzare un candidato sindaco per Avellino, autorevole e competente, in assenza di confronto, ci riterremo liberi di compiere la scelta migliore per la città".

Lo dichiara Luigi Barone, commissario provinciale della Lega in provincia di Avellino.

Ribadiamo, per fugare ogni dubbio alimentato ad arte da alcuni alleati, che la nostra lista sarà regolarmente presente sulle schede elettorali.

Sarà composta da candidati di esperienza e professionalità, affiancati da giovani motivati.

Sarà poi il primo turno a dare un primo responso chiaro, nel quale siamo convinti di affermare con forza la nostra presenza.

Per questo, chiediamo di avviare subito un confronto serio sulle idee e sulle proposte, per costruire un programma concreto e garantire un governo efficace della città di Avellino".