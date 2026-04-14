"Io candidato sindaco? Nessuna richiesta ufficiale, ma tanti attestati di stima"

Poche ore per decidere. Poche ore per trovare la sintesi, ed evitare una conta interna sanguinaria, per avere il candidato sindaco del Pd alle comunali di Avellino. La direzione provinciale è convocata per domani alle 18 e si tenta il tutto per tutto, per arrivare a domani con il nome unico. La trattativa passa per il nome dell'avvocato Nello Pizza.
Pizza: nessuna proposta ufficiale
"In realtà non c'è nulla di ufficiale al momento. Ho ricevuto alcune sollecitazioni, ma si è trattato di attestati di stima, più che di una richiesta di concreta disponibilità - spiega Pizza -. Non mi sono proposto io e nemmeno, francamente, era una cosa che avevo valutato. Per abitudine affronto le questioni quando si palesano e per ora non c'è ancora una proposta concreta di cui parlare". Commenta stamane l'avvocato Pizza.
Gia` candidato sindaco nel 2018, il nome di Pizza circola con insistenza da domenica e lui stesso, pur non avendo dato ancora disponibilita` risponde con un laconico «non sono il candidato ma mai dire mai» a chi gli chiede se sarà in campo a maggio.
Giordano e Ambrosone, nessun passo indietro
I due nomi che restano sul tavolo della direzione provinciale, sono quelli di due ex consiglieri Nicola Giordano ed Enza Ambrosone. Ipotesi di candidatura che oltre a risultare indigesti a un pezzo di campo largo, sarebbero stati bocciati da un pezzo di fedelissimi dello stesso Petracca che continuano a premere per la candidatura dell’imprenditore di Borgo Ferrovia, Walter Giordano.
Walter Giordano, la candidatura
La candidatura dell'imprenditore di Borgo Ferrovia è stata bloccata dal Pd reionale, dal Nazareno e non piacerebbe a parte dell'alleanza progressista. Ma intanto parte del Pd vuole Walter Giordano per la candidatura apicale. Domenica sera in una riunione convocata alla presenza dello stesso imprenditore, dei due aspiranti candidati a sindaco, e di molti riferimenti del Pd cittadino pronti a ricandidarsi alla carica di consiglieri, un pezzo elettoralmente consistente si e` espresso a favore dell’imprenditore.