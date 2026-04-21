Voto, 15 liste e 3 candidati sindaco e nel centrodestra la Lega sceglie Festa Fdi con Nargi, mentre il Carroccio appoggia Festa. Pizza incassa l'appoggio di Controvento

Verso il voto ad Avellino, ultimi giorni di accordi e preparazione delle liste in città. Sabato il termine ultimo per la presentazione delle liste, per i tre candidati sindaco nella città di Avellino.

Tre candidati sindaci, è sfida aperta

Sono sei le liste per il campo largo, forte di aver incassato anche l'appoggio di Controvento ed aver allargato il perimetro dell'alleanza per Nello Pizza Sindaco, cinque quelle per Laura Nargi, che correrà senza simboli, ma con l'appoggio di Forza Italia e Fratelli d'Italia e 4 quelle che sosterranno Gianluca Festa, che ha incassato l'appoggio della Lega.

Centrodestra, sfida tra ex sindaci

Il centrodestra si divide e neanche l'accordo firmato a Napoli dall'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello e il viceministro Cirielli ha garantito l'intesa ad Avellino. Fratelli d'Italia sosterrà il progetto civico di Laura Nargi, con Noi Moderati, mentre Lega e Udc appoggerranno l'ex sindaco Festa, inserendo i propri candidati nella quarta lista denominata Liberi e Forti. Due ex sindaci in corsa: Nargi e Festa, mentre Pizza è un ex candidato sindaco: sconfitto da Vincenzo Ciampi al secondo turno nel 2018

Nel campo largo

"Dobbiamo partire da zero”, ha spiegato ieri Pizza. “C’è una situazione molto delicata in città, c’è una comunità da ricostruire, dobbiamo fare di Avellino – ha precisato ieri nella sede del Pd con Piero De Luca – un crocevia di cultura e di servizi. Soprattutto dare serenità ai cittadini. La coalizione è il segnale della credibilità del nostro progetto politico”.

Festa e Nargi

“Festa e Nargi erano candidati con me nel 2018. Le cose cambiano: allora eravamo in piena ondata 5s, si voleva aprire il Parlamento come una scatoletta. Oggi vedo la possibilità di offrire alla città un progetto di rinascita. Non bisogna alimentare un clima di conflitto e di tensione, ma servono idee e serenità”.