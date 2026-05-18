Promozione ASD Montoro: grazie ragazzi, è stata la vittoria di un popolo Con una nota il vicesindaco di Montoro Geta celebra la promozione dell'Asd Montoro

Il Montoro torna in promozione ed è festa grande in paese. Il vicesindaco di Montoro, Giovanni Gaeta, celebra con una nota il percorso dell’Asd Montoro, sottolineando il valore della fusione tra due realtà sportive che hanno scelto di unire forze e identità sotto un’unica maglia.

“Due realtà divise, poi la maturità di una scelta coraggiosa: la fusione. Un unico cuore, un’unica grande forza”, afferma Gaeta, evidenziando il clima di fratellanza che ha accompagnato il progetto sportivo.

Il vicesindaco definisce la squadra “una favola raccontata sul campo”, ricordando il ruolo dello sport come esempio per tutta la comunità montorese. Nel messaggio anche un ringraziamento a sponsor, dirigenti, tifosi, amministrazione comunale con il sindaco Carratù e atleti: “È stata la vittoria della città e della forza di riscatto di un popolo. Sei grande Montoro

