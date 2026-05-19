Festa: "Avellino senza treni? Colpa delle scelte del Pd e di De Luca" Il candidato sindaco: con me il primo treno a diesel nei primi 100 giorni di governo

"Le scelte del Pd e dell’ex Governatore De Luca hanno determinato la chiusura della stazione ferroviaria di Avellino". Così il candidato sindaco Gianluca Festa della città di Avellino.

"Proprio De Luca qualche giorno fa ha dichiarato in pubblico “In questo momento a Salerno ci sono cantieri aperti per 2 miliardi di euro, tutti portati dalla Regione Campania” - spiega Festa -.

Ad Avellino, invece da anni i sostenitori del candidato Pizza e del campo largo, hanno promesso la fine dei lavori di elettrificazione della rete ferroviaria, che sono diventati la solita storia infinita e cioè sempre la stessa storia di promesse non mantenute e di annunci fatti in campagna elettorale, puntualmente disattesi. Con me, invece, finalmente ripartirà il primo treno, a diesel. Ho già avuto in tal senso interlocuzioni e rassicurazioni dai 2 ministeri competenti, MEF e MIT.

Il progetto

Si può fare, e noi lo faremo nei nostri primi 100 giorni di governo, statene certi. Lo dobbiamo a Borgo Ferrovia ed a tutta la città.

Questa è la nuova storia che stiamo scrivendo per Avellino, bella, avvincente ed emozionante.

Vi chiediamo di darci fiducia e votarci per continuare a realizzare il nostro progetto e la nostra idea di Avellino.

Il teatro diffuso

Ma non solo. Festa punta sul teatro diffuso.

"Organizzeremo il “Teatro Diffuso” nei quartieri della città, ogni anno - spiega -. Sulla scorta della lodevole iniziativa realizzata dall’Associazione per Borgo Ferrovia, finanzieremo un cartellone ricco di spettacoli che si terranno a Picarelli, San Tommaso, Rione Mazzini, Valle, Quattrograna, Rione Parco e proprio a Borgo Ferrovia.

Con i fondi POC assegnati annualmente al nostro Comune promuoveremo una stagione teatrale che si svolgerà nelle varie strutture presenti sul territorio avellinese consentendo agli abitanti dei borghi e dei quartieri cittadini di trascorre momenti felici in comunità. Questa è la nuova storia, bella, avvincente ed emozionante, che abbiamo già cominciato a scrivere per Avellino

Vi chiediamo di darci fiducia e votarci per continuare a realizzare il nostro progetto e la nostra idea di Avellino.

