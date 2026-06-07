Fausto Picone: "Mi sento il presidente degli amministratori irpini" Alaia: "Premiato il suo impegno, ringraziamo i tanti amministratori che hanno sostenuto il progetto"

"La vittoria era nell'aria, ho girato i 118 Comuni della Provincia di Avellino, ovunque ho trovato affetto da parte di tanti amministratori che mi hanno sostenuto sin dalla fase della presentazione della candidatura": ecco le prime parole da presidente della Provincia di Avellino per Fausto Picone. "Penso che sia una vittoria netta, senza ombra di dubbio. - ha spiegato - Andiamo a dare una svolta alla Provincia di Avellino, un nuovo modo di amministrare, per fare gli interessi esclusivi dei cittadini irpini e di tanti amministratori che in questi anni sono stati tenuti distanti da Palazzo Caracciolo".

"Il ricorso al TAR? Superato dalle urne"

"Io mi sento il presidente degli amministratori irpini, dei sindaci irpini e dei tanti Comuni che mi hanno sostenuto in questa battaglia. C'è il riferimento dell'onorevole Enzo Alaia, lo sapete. Per il resto ho fatto accordi sui territori con tantissimi sindaci e tantissimi amministratori con i quali ho avuto rapporti da oltre dieci anni. Il ricorso al TAR? Credo sia superato ampiamente dalle urne. Gli amministratori irpini si sono recati in massa a votare un presidente che ritenevano opportuno per l'amministrazione della nostra amata Irpinia per i prossimi quattro anni".

Alaia: "Il profilo adatto, premiato il suo impegno"

"È una vittoria degli amministratori dell'Irpinia. - ha aggiunto il consigliere regionale di Casa Riformista, Enzo Alaia - Fausto aveva il profilo adatto e, infatti, è stato premiato per il suo impegno per il suo Comune e come amministratore della Provincia. Ringraziamo i tanti amministratori che hanno sostenuto questo progetto, che è nell'interesse delle comunità".