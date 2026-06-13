Giunta Pizza, l'assessore Iacovacci: emozionato e pronto per servire la città Il più votato delle comunali ad Avellino commenta la nomina del sindaco Nello Pizza

"Da avellinese, l’emozione di poter servire la propria città ha un significato profondo.

Oggi (ieri per chi legge, ndr) assumo l’incarico di Assessore del Comune di Avellino con deleghe all’Annona, alle Attività Produttive, al Commercio, all’Artigianato, alla Mobilità e al Trasporto Pubblico, alla Polizia Municipale, al Personale e al Patrimonio".

Il più votato, la gioia

Così Ettore Iacovacci commenta la nomina ottenuta. Otto deleghe per mister voto che siede in giunta forte delle sue 767 preferenze ottenute alle comunali.

"Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, consapevole dell’importanza dei settori affidatimi e delle sfide che attendono la nostra comunità.

Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Da parte mia garantisco impegno, disponibilità e presenza costante, nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini.

Servire Avellino sarà il mio compito, onorarne la fiducia sarà il mio dovere. Conclude Ettore Iacovacci -".

