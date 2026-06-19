Comune, oggi proclamazione degli eletti: riconteggio voti, entra Gaita in assise Inizia l'era Pizza, oggi la proclamazione degli eletti. Nargi e Festa già critici

Inizia ufficialmente oggi l'era di Nello Pizza sindaco di Avellino. Si terrà oggi alle ore 18.00 in comune a Piazza del Popolo la proclamazione degli eletti. 32 consiglieri sono pronti per la nuova amministrazione del comune di Avellino, tra minoranza e maggioranza.

Il saluto con Perrotta

Ieri il passaggio di consegne e saluti tra Pizza e il commissario Giuliana Perrotta, che ha quasi completato un anno di lavoro alla guida del comune di Avellino. Sono stati mesi di duro lavoro, per l'intendente di governo, alle prese con conti e scelte per equilibri e stabilità dell'ente.

La proclamazione dei 32 consiglieri

Oggi la proclamazione dei 32 consiglieri con il cambio, tra le fila del Pd, di nomina tra Ciriaco Morano, che dal riconteggio dei voti risultata aver ottenuto meno consensi di Barbara Gaita. Gaita con 298 voti entra a far parte delle fila della maggioranza. Con la nomina degli assessori si è arrivati alla individuazione dei consiglieri, in base al numero dei voti ottenuti. Barbara Gaita dopo anni di impegno nel partito democrativo debutta in assise alla sua quarta campagna elettorale e altrettante candidature.

Il riconteggio elettorale

Componente del direttivo del Pd Gaita racconta sui social: "Dal primo scrutinio risultavo la prima esclusa della lista PD. Il riconteggio delle preferenze da parte della Commissione Elettorale mi restituisce una posizione diversa che mi consente di sedere tra i banchi del Consiglio.

Emozionata Gaita dice: una grande opportunità

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale, ogni singolo voto è stato prezioso, sono sinceramente grata ad ognuno di voi. Noi tutti ci siamo impegnati per far capire che Avellino meritava un'opportunità che non poteva andare persa, un'opportunità che porta il nome di Nello Pizza. Insieme a lui abbiamo assunto una responsabilità, quella di cambiare le cose, con serietà, con impegno,con trasparenza, con rispetto. Sicuramente non sarà facile ma crediamo sia possibile. Non promettiamo tutto ma cercheremo di fare bene ciò che serve davvero. Ancora grazie.