Avellino Basket, Della Rosa: "Tanti obiettivi, un onore essere qui" Il playmaker: "Sarà una stagione dura, tante squadre vogliono competere ad alto livello"

"Quando ho avuto la chiamata di Avellino non ci ho pensato due volte, ho notato la crescita in questi anni della società, ci sono tanti obiettivi e per me è un onore essere qui": così Gianluca Della Rosa si è espresso sui primi giorni da giocatore dell'Halley Campania Avellino Basket. "Con coach Di Carlo ho parlato tanto, abbiamo fatto una lunga chiacchierata ed ho capito le sue idee, le richieste. Ha tanta esperienza e sono contento di lavorare per lui e sono felice mi abbia voluto e creda in me": ha affermato il nuovo playmaker della squadra irpina.

"Sono nel pieno della maturità"

"Sarà una stagione dura, tante squadre forti che vogliono competere ad alto livello, noi proveremo a stare nella parte sinistra della classifica. Personalmente sono nel pieno della maturità, da domani entrerò nei trenta ed oggi vedo tanti ragazzi che vengono ad allenarsi con noi ai quali cercherò di dare una mano. Ho esperienza e la metterò a disposizione della squadra e di tutto il gruppo": ha aggiunto Della Rosa.