L'arbitro di Avellino-Arezzo: Drigo dalla Coppa Italia alla prima sfida in B

La gara Avellino-Arezzo, valida per la prima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 21) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Simone Della Mea della sezione di Udine assistenti e Marco Guida della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì con Davide Ghersini della sezione di Genova AVAR. Drigo ha arbitrato Monza-Avellino di Coppa Italia e sarà subito direzione di una nuova sfida ufficiale dei lupi per il fischietto di Portogruaro. Sono tre, invece, i precedenti con l'Arezzo: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Prima Giornata
Vicenza-Catanzaro: La Penna
Carrarese-Mantova: Calzavara
Sudtirol-Virtus Entella: Ferrieri Caputi
Avellino-Arezzo: Drigo
Benevento-Modena: Mazzoni
Empoli-Cremonese: Tremolada
Hellas Verona-Ascoli: Di Loreto
Pisa-Padova: Perri
Cesena-Sampdoria: Sacchi
Palermo-Juve Stabia: Collu