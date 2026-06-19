Giunta Pizza, domani la presentazione alla città nella chiesa del Carmine Sono nove gli assessori dell'esecutivo del comune di Avellino

Sabato 20 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la Chiesa del Carmine, il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, presenterà ufficialmente alla città la squadra di governo che lo accompagnerà nel nuovo mandato. Nel corso dell’incontro sarà illustrata la composizione della Giunta comunale con le deleghe assegnate agli assessori e saranno rese note le prime attività che l’Amministrazione intende mettere in campo nei prossimi mesi.

LA NUOVA GIUNTA È COMPOSTA DA:

Anna D’Aliasi: vicesindaco, con deleghe alle Politiche ambientali ed energetiche e alla Transizione ecologica;

Ettore Iacovacci: Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale e artigianale, Polizia municipale, Mobilità e Trasporto pubblico, Personale e Patrimonio;

Enza Ambrosone: Lavori pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione;

Luca Cipriano: Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali e Politiche giovanili;

Elvira Matarazzo: Affari generali, Contenzioso, Trasparenza e Pari opportunità;

Rosalia Iandiorio: Bilancio, Programmazione finanziaria e Tributi;

Giuseppe Giacobbe: Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali e Protezione civile;

Giancarlo Giordano: Politiche dell’abitare, Cura dei quartieri, Sicurezza urbana, Partecipazione civica e Tutela degli animali;

Sergio Trezza: Servizi sociali, Contrasto alla povertà, Politiche per anziani, disabilità, famiglia, inclusione e volontariato.

Il Sindaco Nello Pizza manterrà le deleghe all’Urbanistica, Pianificazione e governo del territorio, Partecipate, Area Vasta e valorizzazione delle grandi strutture sportive cittadine.