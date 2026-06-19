VIDEO | Scandone Avellino: la festa promozione al PalaDelMauro Prima la conferenza stampa, poi l'abbraccio squadra-tifosi tra parquet e Tribuna Terminio

Nel tardo pomeriggio di ieri la Scandone Avellino ha celebrato con i suoi tifosi la promozione in Serie B Nazionale. Prima la conferenza stampa del presidente Marco Trasente e del direttore generale Giulio Pastena, che hanno annunciato la conferma di coach Ciro Dell'Imperio alla guida del roster per la stagione 2026/2027, poi l'abbraccio squadra-supporter tra parquet e Tribuna Terminio con l'ingresso dei giocatori, dello staff tecnico, dirigenziale, della proprietà e degli imprenditori irpini che negli anni scorsi hanno sposato il progetto, Emilio De Vizia, Marco De Matteis e Angelo Petitto. La festa è proseguita all'esterno dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con una serata chiusa a Montefalcione. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della FIP Campania, Antonio Caliendo, e il sindaco di Avellino, Nello Pizza, con alcuni assessori della giunta, che sarà presentata domani mattina, alle 10.30, dal primo cittadino alla Chiesa del Carmine. Ecco le immagini della festa promozione al PalaDelMauro.