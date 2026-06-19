Pizza: inizia il governo del fare, meno parole ma tanto impegno per Avellino Oggi la proclamazione di sindaco ed eletti. Pizza: sono emozionato. Daremo serenità e servizi

Con l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio comunale e la proclamazione del sindaco Nello Pizza, si apre una nuova fase amministrativa per il capoluogo irpino. Oggi il suo insediamento a palazzo di città nel segno della collaborazione con tutte le forze presenti in aula.

Saremo governo del fare

"Dobbiamo lavorare tanto, parlare poco e cercare di essere quanto più fedeli a quello per cui ci siamo impegnati durante la campagna elettorale, ridando dignità e decoro a questa città", ha dichiarato Pizza. Poi l'appello alle forze di minoranza. "Mi aspetto un contributo dall'opposizione. L'aula consiliare è il luogo nel quale bisogna costruire il confronto. Devono esserci proposte e idee, mai conflitti e contrapposizioni sterili", ha affermato.

Le prime delibere

"La prima delibera sarà sicuramente un atto che spieghi e dia l'idea di quello che sarà l'elemento caratterizzante della nostra attività amministrativa", ha detto.

Il sindaco ha inoltre richiamato una citazione attribuita a Nelson Mandela: "Le cose impossibili sono quelle che scopri che sono impossibili solo quando non le fai. Poi, quando le fai, scopri che sono possibili".

La giunta il suo valore

Sulla composizione della giunta, Pizza ha rivendicato la scelta di valorizzare il consenso espresso dagli elettori. "Avevamo detto che avremmo premiato la scelta, il voto espresso dagli elettori. I consiglieri hanno costruito il consenso insieme a me ed era giusto restituire loro questo risultato. Abbiamo rispettato le quote di genere e le diverse sensibilità, operando in maniera trasparente e parlando con tutti", ha spiegato.

Festa all'attacco: "Giunta nata tra compromessi e malcontenti"

Ritorno in assise per l'ex sindaco Gianluca Festa, che dai banchi della minoranza spiega: saremo opposizione governante. "Questa giunta nasce con tanti delusi e molti malcontenti. Ho visto pochi sorrisi durante l'insediamento. Molte deleghe non sono state affidate per competenza ma per impegni elettorali pregressi. Credo che rispetto a queste tematiche ci saranno grandi difficoltà amministrative", ha sostenuto, prevedendo possibili cambiamenti nell'esecutivo già nei prossimi mesi.

Nargi: "Collaborazione sì, ma con attenzione e vigilanza"

Disponibilità al dialogo anche da parte di Laura Nargi, che ha raccolto positivamente l'invito al confronto rivolto dal sindaco.

"Lo raccogliamo con piacere e con dovere. Saremo lì a lavorare per la città insieme all'amministrazione, ma allo stesso tempo saremo attenti e vigili affinché tutto avvenga con trasparenza", ha dichiarato.