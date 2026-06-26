Cattaneo in Irpinia:"Il centrodestra vince se Forza Italia vince ed è in salute" Nel suo intervento il dirigente azzurro ha richiamato anche il valore del rinnovamento politico

"Il centrodestra vince se Forza Italia vince ed è in salute". Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, capo dei Dipartimenti tematici di Forza Italia, nel videomessaggio inviato alla manifestazione del centrodestra in corso a Montefredane, in provincia di Avellino, promossa dall'ex parlamentare Francesco Pionati e dedicata al tema "Dal Governo Meloni alle Politiche 2027 – Ripartiamo dalle aree interne del Mezzogiorno".

"Per Forza Italia - ha sottolineato Cattaneo - è il momento di rilanciarsi, radicarsi nei territori e rafforzare con orgoglio la propria identità liberale, europeista, garantista e legata ai valori della tradizione cattolica.

Dobbiamo avere il coraggio di coinvolgere la migliore classe dirigente, senza paura del merito, misurandoci sul saper fare".

Nel suo intervento il dirigente azzurro ha richiamato anche il valore del rinnovamento politico: "Forza Italia non deve mai perdere di vista l'insegnamento di Silvio Berlusconi: o si rinnova costantemente o non è Forza Italia".

Cattaneo ha quindi indicato la Zona Economica Speciale Unica come "un caso di successo del Governo Meloni", spiegando che "non servono fondi a pioggia o assistenzialismo, ma regole semplici che favoriscano chi investe e produce. Il Mezzogiorno sta dimostrando di poter crescere e da questa esperienza bisogna partire per estendere il modello su scala più ampia".

Infine l'appello alla coalizione: "C'è bisogno di buona politica, di confronto e di una classe dirigente capace. Dobbiamo raccontare meglio quanto fatto dal Governo e costruire, insieme ai territori e agli amministratori locali, le proposte per il programma della prossima legislatura. Le idee e le competenze che arrivano dai territori sono fondamentali per vincere la sfida del 2027".