Pizza brinda ai primi 100 giorni di governo: Governare non vuol dire comandare Alloggi, Acs e stadio. Risultati e programmi del sindaco

Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha diffuso il bilancio dei primi cento giorni di mandato: la liquidazione di Avellino Città Servizi è stata scongiurata e tutti i posti di lavoro sono salvi, sono stati firmati l'accordo di programma Prius da 13,5 milioni di euro e il documento di indirizzo per il nuovo stadio Partenio-Lombardi, da 72,7 milioni di fondi regionali, mentre in contrada Quattrograna sono in consegna i primi 42 alloggi popolari.

"Governare non vuol dire comandare", ha detto Pizza, ricordando che il concetto era stato espresso in campagna elettorale. "Governare vuol dire fare, nell'interesse della comunità e del bene comune". Quelli elencati, ha precisato, sono "solo alcuni dei risultati acquisiti".

Riqualificazione urbana e investimenti strategici

Sul fronte della riqualificazione urbana, l'accordo di programma Prius vale 13,5 milioni e si articola in sette interventi lungo quattro direttrici. Riguarda il restauro dello scenario fanzaghiano di Piazza Amendola, l'Urban mobility hub di Piazza Macello, il recupero del Castello Longobardo e la rigenerazione degli spazi di comunità a Picarelli. Per il Campetto Santa Rita sono partite le procedure per il rifacimento completo dell'area. Altri 3,4 milioni di risorse premiali sono destinati a interventi in Piazza Mazzini e a Valle.

Approvato anche il documento di indirizzo alla progettazione per la rigenerazione della piscina comunale e del PalaDelMauro, per 10 milioni di euro. Per il nuovo stadio Partenio-Lombardi, il documento è stato approvato con un finanziamento regionale di 72,7 milioni.

Case popolari e mercato: le prime consegne e le novità per le famiglie

In contrada Quattrograna sono in consegna i primi 42 alloggi popolari ed è stato avviato l'iter per le assegnazioni. È partita inoltre la mappatura delle 537 famiglie avellinesi in attesa di un alloggio. Approvata la delibera che riporta il mercato bisettimanale a Piazzale degli Irpini.

Scuole, lavori pubblici e nuovi servizi per i cittadini

Sulle scuole, i progetti per Umberto Nobile, la secondaria San Tommaso, Solimena, Leonardo da Vinci e Dante Alighieri-Perna sono stati candidati al bando "Scuola viva in cantiere", per 26 milioni di euro. I cantieri aperti sono già diversi. Alla Perna sono state ristrutturate due ali dell'istituto, alla Colombo sono finiti i lavori di adeguamento antisismico, alla Solimena è partito il restauro della facciata. Nuovi infissi all'infanzia San Tommaso, adeguamento antincendio a Borgo Ferrovia, nuovo refettorio e orto didattico all'asilo Gennarelli.

Viabilità, sicurezza e personale: il Comune accelera sugli interventi

Per la sicurezza stradale sono previsti 7 attraversamenti pedonali rialzati, da via Marotta a via Roma, passando per via Circumvallazione e Vallone dei Lupi. Il piano comprende 26,6 chilometri di segnaletica orizzontale, 78 rallentatori di velocità, 64 nuovi segnali di sosta e parcheggio e 35 specchi stradali. L'illuminazione pubblica riguarda sei zone, da via Penta a San Tommaso.

Il Comune ha assunto otto nuove unità di Polizia municipale: quattro istruttori di vigilanza a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato, con la procedura in fase di ultimazione.

Eventi estivi e nuove prospettive

L'estate si è chiusa con un cartellone di 40 giorni, 100 eventi e oltre 80.000 presenze, a cavallo di un Ferragosto che, secondo il Comune, è stato diverso dal passato.

Il sindaco ha annunciato che il lavoro proseguirà "quotidianamente in questa direzione", costruendo "a piccoli passi, grandi obiettivi", per una città "bella, vivibile, uguale per tutti".