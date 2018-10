Volley, Atripalda: esordio con vittoria al tie-break Serie B: 3-2 per la formazione sabatina che batte in trasferta il Cimitile

Vittoria per 3-2 nell'esordio stagionale, nella prima giornata del campionato nazionale di Serie B, per l'Atripalda Volleyball. La formazione sabatina supera il Cimitile al tie-break. E' un successo che può risultare già prezioso contro una concorrente per la salvezza. Una gara da alti e bassi per il sestetto irpino con Rescignano e Salerno protagonisti della vittoria. Il tecnico, dell'Atripalda, Angelo Colarusso, presentata in campo il libero Marra, Mitidieri e Silvestri al centro, Rescignano e Picariello di banda con Salerno opposto e Colarusso in cabina di regia.

La gara - Buon approccio alla sfida per l'Atripalda con il break decisivo firmato verso la metà del parziale: primo set vinto con il punteggio di 25-15. Il Cimitile cresce nel secondo parziale e la spunta sul finale con il risultato di 25-23. Impatto sabatino in apertura di terzo set, molto equilibrato, ma conquistato da Atripalda sul 25-23. Nel quarto parziale, il sestetto irpino sfiora il successo pieno con i vantaggi che vedono sorridere il Cimitile (29-27). Si va al tie-break condotto dal gruppo di Colarusso che vince con il 15-11 finale per il 3-2.

Sabato, esordio casalingo contro il Rione Terra nella Palestra Comunale di Avellino.