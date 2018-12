Under 14 Academy scatenata: battuta Telese e vetta più vicina Le atlete di coach Amodeo si sono imposte 3-0 allungano a sei la striscia di vittorie di fila

Sesta vittoria altrettante partite del campionato Fipav Irpinia Sannio per l'Under 14, che ha battuto in scioltezza la Pallavolo Telese sul parquet amico di Montefalcione: 3-0 in favore delle giovanissime atlete dell'Academy, sempre più lanciate in un torneo che le vede assolute protagoniste sotto la guida di coach Domenico Amodeo.

Primo set in totale controllo da parte delle padrone di casa: 25-11. Nel secondo set, invece, più equilibrio, spezzato da un'irresistibile Sofia Capobianco, che ha firmato il sorpasso decisivo (21-20) spianando la strada per il 25-21 valso il 2-0. Ordinaria amministrazione nell'ultimo set, quello che ha permesso di brindare al 3-0 facendo artire la festa di una squadra abituata solo alla vittoria in questa stagione.

Ora la coppia di testa Volturara - Montella è sempre più vicina con sole tre lunghezze di svantaggio. La classifica, infatti, recita: 21 punti per le due formazioni in vetta e 18 per l'Academy, che dalla sua ha due partite da recuperare. "Stiamo lavorando bene." - è stato il commento di coach Amodeo - "Le ragazze stanno crescendo. È un momento positivo per le giovanili dell'Academy: grazie anche alla fusione con Cesinali, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro."