Universiade 2019, Avellino attende l'arrivo della torcia Il delegato Aru, Iovino: "Il 22 giugno la funicolare di Montevergine sarà attiva sino alle 17,30"

Il conto alla rovescia per l'Universiade 2019 entra nel vivo. In occasione di una nuova sessione di reclutamento di volontari, tenuta al PalaDelMauro, il delegato Aru, Bruno Iovino, ha tracciato il punto sulla macchina organizzativa, in pieno moto, per accogliere la fiaccola, che ieri è stata benedetta da Papa Francesco a Città del Vaticano: “La fiaccola sarà scortata da quattro motociclisti della polizia stradale. Ringrazio pubblicamente l'Arma dei Carabinieri e il suo Comandante provinciale per averci concesso due Carabinieri in alta uniforme, sia a Montevergine, sia sul palco istituzionale dinanzi alla Prefettura. La sera del 22 giugno, dalle 17 in poi, a Corso Vittorio Emanuele, si esibirà, inoltre, la Fanfara degli stessi Carabinieri: un grande riconoscimento per le Universiadi e la città. Un altro ringraziamento, doveroso, va all'amministratore De Sio, dell'Air, per averci concesso l'apertura della funicolare, nella giornata di sabato 22, sino alle 17,30, per agevolare la gestione del traffico ed evitarne la congestione. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha dato disponibilità ad accogliere nel circolo della stampa tutti gli addetti ai lavori che avranno bisogno di un punto di appoggio e di una connessione wi-fi per la redazione degli articoli. Tutti stanno facendo la propria parte e con loro i nostri volontari, che hanno risposto presente a prescindere dai rimborsi. Tutti hanno capito il valore dell'evento e vogliono farne parte.”

Pronti a fare la propria parte proprio loro, i volontari, che in attesa di sostenere i colloqui di selezione non hanno nascosto il proprio entusiasmo per l'imminente inizio della kermesse intercontinentale, di cui sperano di essere parte integrante e attiva.

