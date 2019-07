Karting club Tufo, sul podio Palladino e Tedesco La gara di domenica 21 luglio sul Kartodromo Racing Kart di Casaluce

Con la gara di domenica 21 luglio sul Kartodromo Racing Kart di Casaluce (CE) si chiude la prima parte di stagione per i Piloti del Karting Club Tufo. Possiamo tirare le somme di questa fase con ottimi risultati.

#78 Kevin Tedesco (EKS/Rotax junior) consolida il terzo posto nella classifica di zona 2 grazie alla bella prestazione di ieri dove ha conquistato Pole position e ha vinto entrambe le gare.

#72 Francesco Palladino (BirelArt/Rotax DD2) conquista la vetta della classifica grazie alla buona performance di Casaluce: Pole position, primo in gara1 e secondo in gara2.

«I portacolori del KCT ci stanno regalando delle emozioni molto forti - dichiara Kevin, impegnato nella categoria junior - Anche se il risultato in se lascia immaginare una gara semplice, le gare non sono mai semplici, bisogna sempre lottare per portare a casa il risultato perchè qui nessuno è disposto a perdere».

Anche Francesco, categoria DD2, ribadisce il concetto: "Nel Motorsport i piazzamenti contano poco, tutti i piloti cercano il gradino più alto del podio e non si accontentano di posizioni di rincalzo. Oggi la sorte ci ha assistito per una parte della giornata, infatti la qualifica è andata bene (n.d.r. Pole position) ed anche gara 1 (n.d.r. 1° classificato). Poi purtroppo in gara 2 ho avuto un notevole calo di potenza del propulsore e non sono riuscito a mantenere la testa, alla fine mi son dovuto difendere la seconda posizione con non poche difficoltà. Comunque, nonostante il piazzamento in gara 2, siamo riusciti a completare la conquista della vetta della classifica di zona centro-sud.

La prossima competizione in programma è il Mojo Trophy a Siena il primo weekend di agosto, gara nazionale che nel 2018 ha visto affermarsi il nostro Francesco Palladino. Ora ci godiamo i successi ottenuti, da domani riflettiamo e programmiamo la seconda parte di stagione che prevede anche la Finale Nazionale Rotax sul Circuito di Jesolo il 6 ottobre».