Basket Club Irpinia, esordio casalingo contro Bellizzi Prima di campionato contro il team guidato in panchina da coach Nino Sanfilippo

La Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato il calendario definitivo di Serie C Gold. Dopo la salvezza e l'eliminazione al primo turno playoff nella stagione del debutto in C, il Basket Club Irpinia esordirà il 6 ottobre, al PalaDelMauro, contro il Basket Bellizzi, allenato da coach Nino Sanfilippo. Al giro di boa sarà trasferta ad Isernia per sfidare Il Globo, domenica 12 gennaio. Pausa natalizia dal 15 dicembre fino alla gara esterna in terra molisana. L'ultima di regular season è fissata per domenica 5 aprile, al PalaDelMauro.