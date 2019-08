Karting, Festa trionfa sul circuito internazionale di Siena Il giovane pilota: "Entusiasta di ciò che ho realizzato, condivido questa gioia con mio padre"

Sul circuito internazionale di Siena si è chiusa la fase di zona Centro Sud del trofeo di Marca Rotax e Mario Festa (#172 BirelArt), nonostante alcune difficoltà tecniche, con una condotta di gara irreprensibile, ha conquistato il primo posto in classifica.

Questo risultato è il frutto di un impegno costante che ha visto il giovane pilota crescere ed affermarsi in uno sport difficile dove l'agonismo e la tecnica sono determinanti.

Festa non nasconde la sua emozione per il successo: "Sono veramente entusiasta di ciò che ho realizzato, condivido questo momento di gioia con mio padre che mi è sempre vicino e che sostiene in ogni modo la mia passione."

E papà Pasquale incassa, con orgoglio, la dedica del figlio Mario: "Abbiamo attraversato momenti difficili, quando i risultati sembrano a portata di mano, ma poi ti sfuggono. Oggi raccogliamo il frutto di un intenso lavoro fatto di sacrifici, amarezze, ma anche di condivisione di una passione col proprio ragazzo, e questo già mi ripaga moralmente, poi la conquista del titolo di zona Centro-Sud lo ha fatto anche da un punto di vista sportivo."

La soddisfazione e l'emozione dei Festa è comprensibile. Prossimo appuntamento, la fase finale in programma il 6 ottobre a Jesolo.