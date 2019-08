Basket Club Irpinia, rinnovo per coach Luca Iannaccone Rotondi: "Si punta ad alzare l'asticella degli obiettivi nella prossima stagione"

Il Basket Club Irpinia ha ufficializzato la riconferma di coach Luca Iannaccone. "Avellinese doc, dopo un passato da giocatore tra Baiano, Atripalda e Vito Lepore, muove i primi passi da allenatore nel settore giovanile cittadino. - si legge nella nota diffusa dalla società avellinese che parteciperà al campionato di Serie C Gold 2019/2020 - Nel 2014 la sua avventura senior a Solofra in serie D che per tre anni lo vede protagonista. Nel 2017 il passaggio al Basket Club Irpinia dove raggiunge la fantastica promozione in serie C Gold".

"Contentissimi e felici di affidare anche quest'anno la guida tecnica a coach Luca Iannaccone, siamo sicuri che ci darà altre grandi soddisfazioni come negli ultimi due anni. - ha spiegato il dirigente del BC Irpinia, Paolo Rotondi - Lo scorso anno è andato ben oltre le aspettative, raggiungendo i playoff e una salvezza anticipata. Quest'anno proveremo a strutturare un roster diverso, alzando l'asticella degli obiettivi".