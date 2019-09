Atripalda riabbraccia uno dei suoi campioni: riecco D'Angelo Torna in riva al Sabato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Italia di A2 nel 2012

Il mercato dell'ASD Atripalda VolleyBall 2014, ai nastri di partenza del prossimo girone G di Serie B, si chiude con un importante ritorno in biancoverde: quello dello schiacciatore Roberto D'Angelo, che il 30 dicembre 2012 fu tra i protagonisti della vittoria di Coppa Italia di Serie A2 dell'allora Sidigas Atripalda. Un giocatore di esperienza, che ha deciso di rimettersi in gioco: "L’obiettivo principale è sicuramente salvarsi il prima possibile. Siamo una squadra giovane e i giovani vivono di entusiasmo, ma bisogna lavorare duramente per gestirlo, l'entusiasmo. Il lavoro è la chiave per conquistare i risultati ed è grazie ai risultati che si acquista fiducia e sicurezza in sè stessi e nei propri mezzi riuscendo a togliersi delle soddisfazioni."