Sandro Abate, 7-2 al Fuorigrotta. Ora Coppa e campionato Ultimo test in vista delle gare ufficiali: sabato 21 settembre l'esordio in Serie A

È terminata 7-2 l’ultima amichevole precampionato della Sandro Abate: battuto il Fuorigrotta. A segno, per gli uomini di Oranges, l’argentino Abdala (poker), Dian Luka, Suazo e Menzeguez. Il primo tempo si era concluso sul risultato di 5-1. Domani si riposa, poi si torna sul parquet. Mercoledì impegno esterno in Coppa della Divisione, in casa del Futsal Parete: sarà la prima gara ufficiale, che precederà l’esordio nel campionato di Serie A, a Roma, contro l’Aniene, in programma sabato 21 settembre con calcio d'inizio alle 18.